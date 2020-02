Finanziamenti sanità strutture Puglia. Emiliano elargisce: 60 milioni, 4.5 ai Riuniti di Foggia

Bari, 17 febbraio 2020. La Giunta regionale ha approvato oggi un pacchetto di interventi nella sanità per un finanziamento complessivo di quasi 60 milioni di euro. Le risorse derivano dal POR Puglia 2014-2020. Az. 9.12 FESR “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Si tratta di una prima tranche di finanziamenti della seconda procedura negoziale avviata nel corso del 2019 che ha visto la selezione degli interventi, nell’ambito delle risorse disponibili, in confronto partenariale con le Direzioni strategiche Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, nell’alveo della programmazione sanitarie regionale. Nelle prossime sedute di Giunta saranno approvati gli stanziamenti per le rimanenti Aziende Sanitarie Locali. Ulteriori risorse finanziarie saranno poi destinate alle ASL nei prossimi mesi sia a valere sempre sull’azione 9.12 FESR sia sull’azione 9.11 al fine di finanziarie l’adeguamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche.

Prosegue così l’opera di potenziamento della sanità territoriale nei vari setting assistenziali che la caratterizzano (specialistica ambulatoriale, prevenzione, assistenza distrettuale, dialisi, ecc.)

Ecco nel dettaglio i finanziamenti.

– Le risorse complessivamente destinate per L’IRCCS DE BELLIS sono pari a € 1.571.699,16, per il finanziamento dei seguenti interventi:

DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO POTENZIAMENTO LABORATORI DI ANALISI € 345.357,60 ATTIVAZIONE DELL’AMBULATORIO FRAGILITÀ E POLIMORBIDITÀ € 432.121,56 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RINNOVO PARCO ECOGRAFI € 794.220,00 TOTALE € 1.571.699,16

Le risorse complessivamente destinate per L’IRCCS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II sono pari a euro 2.129.262 per il finanziamento dei seguenti interventi:

ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIABILI DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO IMPLEMENTAZIONE DELL’OFFERTA DIAGNOSTICA TERRITORIALE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO PROVINCIALE DI ANATOMIA PATOLOGICA E ALLESTIMENTO DI NUOVO LABORATORIO DI CITOGENETICA € 348.920,00 POTENZIAMENTO AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA € 248.880,00 REALIZZAZIONE DI NUOVI AMBULATORI DI CHEMIOTERAPIA € 717.600,00 ALLESTIMENTO SALE AMBULATORIALI PER L’IMPIANTO DI PICC E PORT € 225.456,00 POTENZIAMENTO LABORATORI DI ONCOLOGIA INTERVENTISTICA € 360.876,00 AVVIO ATTIVITÀ DI RADIOTERAPIA PEDIATRICA € 103.090,00 POTENZIAMENTO LABORATORI UROLOGICI € 124.440,00 TOTALE € 2.129.262,00

– Le risorse complessivamente destinate per IL POLICLINICO – OSPEDALE RIUNITI DI FOGGIA sono pari a euro 4.500.000, per il finanziamento dei seguenti interventi:

ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIABILI DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ AMBULATORIALI IN RADIOLOGIA. € 3.000.000,00 POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE IN SENOLOGIA. € 1.500.000,00 TOTALE € 4.500.000,00

Le risorse complessivamente destinate per IL POLICLINICO DI BARI , sono pari a euro 5.337.000 per il finanziamento dei seguenti interventi:

ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIABILI DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMBULATORIALE DI SENOLOGIA € 2.600.000,00 POTENZIAMENTO ATTIVITÀ AMBULATORIALE E DI LABORATORIO PER PAZIENTI NEFROLOGICI ESTERNI € 2.200.000,00 POTENZIAMENTO ATTIVITÀ AMBULATORIALE PER ESTERNI OTORINOLARINGOIATRIA € 537.000,00 TOTALE € 5.337.000,00

Le risorse complessivamente destinate per la ASL BRINDISI sono pari a euro 16.200.000 per il finanziamento dei seguenti interventi:

ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIABILI DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO 1. Lavori PTA Fasano 7.000.000,00 2. Riconversione in PTA San Pietro V.co 9.200.000,00 TOTALE 16.200.000,00

– Le risorse complessivamente destinate per la ASL TARANTO sono pari a euro 14.770.000 per il finanziamento dei seguenti interventi:

ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIABILI DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO 1. Intervento di riconversione dell’Ospedale S. marco di Grottaglie in Presidio post acuzie (PPA) e presidio Territoriale Assistenziale (PTA) € 8.500.000,00 2. Lavori di realizzazione di una nuova struttura per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Laterza € 4.970.000,00 3. Realizzazione di un presidio territoriale nel Comune di Lizzano. € 1.300.000,00 TOTALE € 14.770.000,00

Infine l’importo finanziato, nell’alveo della dotazione complessiva per la Azienda Sanitaria Locale Taranto, per l’intervento “Lavori di realizzazione del nuovo distretto socio-sanitario di Martina Franca” ammonta a € 14.700.000,00.