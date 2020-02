Foggia. Pioggia di cuori al reparto di riabilitazione Alzheimer di Universo Salute

Lo sanno bene le Educatrici del reparto Alzheimer in collaborazione con la Psicologa dott.ssa Carmen Mancini che, insieme ai loro ospiti, hanno festeggiato l’amore nel giorno di San Valentino con un messaggio di grande valore umano e sociale: l’amore è in grado di superare qualsiasi ostacolo, anche la più terribile delle malattie. Che cosa resta di noi quando pezzi interi della nostra esistenza scivolano via? Chi siamo quando non ci ricordiamo più il nostro nome, non riusciamo più a riconoscerci in uno specchio, e anche il viso delle persone più care si appanna? L’Alzheimer trascina il malato nel limbo della dimenticanza dove si perdono tutti i punti di riferimento ed insieme a lui i familiari, che vengono introdotti forzatamente in un’altra storia in cui tutto è capovolto.

Cosa è l’amore?L’amore è un sentimento che nasce dalla volontà di donarsi all’altro, di prendersi cura dell’altro, di camminare insieme, mano nella mano, in qualsiasi direzione…

Sorridere, scherzare, accarezzare, stare insieme in silenzio, seguire i loro ritmi, guardarsi, cantare, tenersi per mano, seguirli nei loro bisogni, anche se a noi sembrano incomprensibili. Dove la medicina non può arrivare, ci pensa l’amore, quello con la A maiuscola, inteso come rispetto, responsabilità, che non dimentica chi ha bisogno, che rispetta le fragilità, che sa curare e sorridere.

Dott.ssa Valentina Cavallone

AreaCOMUS FG