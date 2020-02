Foggia, sarto torna dalla Cina e chiude 15 giorni

, 17 febbraio 2020. Come riporta: “Un sarto cinese che lavora a Foggia, da poco rientrato dalla Cina, ha scelto di chiudere l’attività commerciale per 15 giorni, per maggiore tranquillità di tutti“. Con un cartello sulla saracinesca del suo negozio ha avvisato la clientela: ““.

E’ questo il messaggio che Tong ha fatto trovare ai clienti del suo ‘Promo moda Lisa Sartoria’, dopo essere rientrato in Italia dalla Cina dove ha trascorso due settimane per i festeggiamenti del capodanno. Il periodo di quarantena volontaria suggerita dai protocolli di prevenzione, per chi rientra da zone a rischio e in assenza di sintomi, è di 14 giorni. (ANSA)