In Puglia prima tappa del Marlù Love Tour “Emozioni e sentimenti di giovani e giovanissimi”

, 17 febbraio 2020 – con la sua prima edizione ilha portato lo scorso anno sui suoi palcoscenici più di 10 mila ragazze e ragazzi. Ognuna delle sue tappe è stata seguita in rete (Youtube, Instagram, Tik Tok) da 2 milioni di utenti unici e visualizzazioni on line. Il nuovo viaggio del marchio del gioiello per tutti, creato da, alla scoperta di emozioni e sentimenti di giovani e giovanissimi, è ripartito ieri,(Parco Commerciale Auchan, Casamassina BA) con la prima della

Il tour è pensato per fare uscire da digitale e virtuale la comunicazione e l’interazione tra persone. Trasformarli in momento di incontro reale tra i giovani. In occasione di condivisione dei valori più belli e importanti della vita, attraverso le parole di Muser e Youtuber incontrati a ogni tappa e i contenuti dei Love Books scritti dalla giornalista Mapi Danna, per arrivare dritti al cuore di ogni partecipante.Infatti i social sono, ormai e per tutti, vere piattaforme di esperienze, azione e fruizione. Il Marlù Love Tour li conduce nelle piazze delle nostre città: trasforma l’evento in una vera e propria Esperienza Emozionale carica di Valori. Lo show itinerante è pensato e organizzato dalle sorelle Fabbri insieme al creative communication manager Giancarlo Barletta, la scrittrice e ideatrice di Love Books Mapi Danna, il direttore artistico e presentatore del tour Andrea Prada. Sul palco di Casamassima i riflettori si sono accesi su uno degli Youtuber più seguito dai giovani Gianmarco Zagato. In questa occasione, è arrivata una sorpresa speciale per tutti i partecipanti. Gianmarco Zagato, più di 1 milione di follower solo sul suo canale YouTube, ha ormai superato i 200 milioni di visualizzazioni dei suoi filmati, ha dedicato il Love Books, scritto per lui da Mapi Danna, a tutto il suo pubblico.

Le parole scritte, le foto e le immagino scelte da Mapi Danna, sono state infatti una dichiarazione d’amore e riconoscenza nei confronti di tutti i suoi fans. E come è caratteristica del Love Tour i messaggi di Gianmarco Zagato, laureato in radiologia, non sono stati di semplice divertimento ma hanno aperto spunti e momenti di riflessioni su temi importanti per ogni giovane e adolescente.

Studiare

“Lo studio ha un valore, se mi guardo mi accorgo che sono ciò che sono anche grazie a ciò che ho studiato….”.

Bullismo

“Sono stato ferito anch’io, sono stato criticato e a qualcuno non sono piaciuto ma sono sempre riuscito a guardare il bene e non il male……”.

Stare off line è importante

“La vita off line è importante. La mia e la vostra. E’ importante la scuola, lo sport, la musica, la famiglia, la voce vera degli amici……”.

La vera forza di volersi bene

“Chi si vuol bene non si possiede, chi si vuole bene rispetta l’altro, il suo intimo, il privato, chi si vuole bene, vuole bene anche alla parte non sua dell’altro”.

Per lo spazio dedicato, invece, al “Marlù Challenge” la grande protagonista è stata Gaia Bianchi: talento emergente, ma già di successo, su Tik Tok che ha ballato e cantato con le giovani vincitrici del #MarluChallenge on line. A chiudere lo show, condotto da Andrea Prada, lo spazio “Meet&Greet”, in cui i giovani spettatori hanno potuto incontrare e ricevere una rosa da Gianmarco Zagato. “Il tour offre l’opportunità di fruire anche di contenuti pieni di valore e di bellezza e di riflettere su se stessi e sulle cose che contano davvero. Non è una corsa ai like o a qualche impression in più. Cerchiamo di aiutare ragazze e ragazzi a creare contenuti autentici e profondi. Saranno loro, e solo loro, a tradurli nei nuovi linguaggi e a diffonderli sui canali di comunicazione che caratterizzano le nuove generazioni”, conclude Marta Fabbri, responsabile comunicazione Marlù. Segui il profilo ufficiale di Marlù su TikTok @marlugioielli e Instagram per tutti gli aggiornamenti e per scoprire le prossime tappe del Marlù Love Tour.