Incendi auto referenti FIM CISL Foggia, Prefetto convoca tavolo

. In seguito agli attentati incendiari che, nei giorni scorsi, hanno colpito le autovetture di due rappresentanti sindacali della FIM CISL, il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha convocato per domani 18 febbraio 2020, alle ore 10.00, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica finalizzato ad esaminare i gravi episodi criminosi.