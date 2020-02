Manfredonia. “Canalone” Lama Scaloria “Area abbandonata, menefreghismo: intervenire”

Manfredonia, 17 febbraio 2020.E’ la protesta a StatoQuotidiano di alcuni residenti del’area delnei pressi dell’ospedale San Camillo – Toniolo, in zona via Hermada.

Si fa riferimento ad un’area per la quale sono stati previsti degli interventi nell’ambito del “Parco di Lama Scaloria: la connessione mare, città e campagna”, progetto che rientrava nel programma di rigenerazione urbana del Comune di Manfredonia, finanziato con fondi di spesa P.O. FESR. “L’obiettivo specifico – spiegò al tempo il già assessore alla Pianificazione urbanistica e Assetto del territorio, Matteo Clemente – è quello di migliorare la qualità e l’identità dello spazio pubblico attraverso azioni ecologicamente sostenibili ed innovative”. Il progetto, “inserito in una strategia complessiva di riqualificazione della città attraverso differenti ambiti di intervento“, come indicato in una nota del Comune, “individua una linea di connessione tra la campagna e il mare all’interno del tessuto urbano“. “Partendo dalla vallecola che proviene dalla montagna e si insinua nel tessuto urbano (Lama Scaloria), si passa nel suggestivo fossato di Torre Santa Maria, per poi percorrere via delle Cisterne, passare sotto l’arco detto ‘Pertugio del monaco’, arrivare a Largo Diomede, fino alla ‘terrazza sul mare’, punta sagomata che entra nel porto. Per Lama Scaloria, attualmente individuata dall’Autorità di Bacino come area ad alta pericolosità idraulica, sono stati ipotizzati interventi atti a massimizzare la sicurezza idraulica accanto a quelli di riqualificazione paesaggistica, con un percorso ciclopedonale che corre lungo il bordo superiore della vallecola“.

"Un'area destinata al verde, al passeggio, agli alberi, ai bambini, oggi desolatamente abbandonata: rifiuti, erbacce, immondizia, e soprattutto totale disinteresse". E' la protesta a StatoQuotidiano di alcuni residenti del'area del canalone situato nei pressi dell'ospedale San Camillo de Lellis e dell'istituto Toniolo a Manfredonia, compreso nei pressi di via Hermada

Così almeno nelle intenzioni, da immagini del dicembre 2014. “L’area del fossato del Torrione Santa Maria” avrebbe dovuto essere infatti “riqualificata e resa accessibile tramite una rampa da via delle Antiche Mura e percorsi interni di collegamento, prevedendo anche una vasca di acqua laminare, che richiama il tema dell’acqua“. In via delle Cisterne era stato previsto di “modificare la sezione stradale e la pavimentazione con un intervento simile a quello su Corso Manfredi, ovvero riportando la sede stradale all’altezza dei marciapiedi“. “Il traffico sarà limitato e il filtro tra passaggi pedonali e veicoli avverrà a mezzo di elementi dissuasori. La strada apparirà come un salotto urbano, con una pavimentazione in pietra calcarea omogenea“. Quale sia l’attuale situazione dell’area in questione è visibile a tutti: pavimentazione inguardabile, panchine in cemento disposte liberamente, incuria e assenza di verde.

Al momento, si parla ancora di prossimi interventi nell’ambito del progetto. Come pubblicato da StatoQuotidiano, con recente determina del Comune di Manfredonia è stato preso atto del verbale di sopralluogo del 17-4-2018 effettuato, nell’ambito progetto “Parco di Lama Scaloria: la connessione mare, città e campagna”, dai funzionari della Soprintendenza delle Belle arti e Paesaggio per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia (Be.A.P.). Alla base del sopralluogo, su invito della D.L., la necessità di verificare “lo stato di conservazione della scarpa della cinta muraria della città, rimasta occlusa dalla realizzazione di alcuni locali di cui il progetto prevede la rimozione, e nel corso del quale si concordava sull’impossibilità di demolire tali volumi con invito, da parte della Soprintendenza, ad eseguire la loro completa bonifica (tramezzi, attrezzature, rivestimenti, etc.) rinviando a successivo sopralluogo la determinazione delle lavorazioni da effettuare sugli stessi e sulla cinta muraria”.

Nel frattempo “l’area in questione – spiegano i residenti -, è stata abbandonata”. L’ultimo intervento del Comune fa riferimento al giugno 2018. “In passato – continuano – grazie a un intervento dell’Ente, in primis dell’ex assessore Zingariello, furono eliminate l’erbacce, i rifiuti lasciati dagli abusivi, l’immondizia presente. L’area fu bonificata, e lo stesso dicasi per la rimozione delle carcasse degli animali”. Dopo la “disponibilità dell’impresa addetta ai lavori”, fu infatti “predisposta e attivata la pulizia dell’area”. “Ci auguriamo che quanti preposti ad un intervento nell’area, in primis la Commissione straordinaria del Comune – concludono i residenti – possano stabilire un nuovo piano di pulizia e di decoro dell’area. E’ un vero peccato che, nonostante i fondi stanziati, questa zona sia stata abbandonata, e che possa basarsi sulla sola volontà di iniziative dei privati. Bisogna intervenire“.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it