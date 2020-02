Manfredonia. Intere “fasi gestione Imposta comunale su pubblicità” alla C&C Srl

, 18 febbraio 2020. “Affidamento in concessione di tutte le fasi di gestione dell’Imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone occupazione suolo pubblico, canone acquedotto rurale, censi, canoni livelli (accertamento, riscossione ordinaria e coattiva) nonché delle fasi di accertamento, riscossione coattiva, assistenza legale e contenzioso delle entrate comunali dell’Ente“: con recente, è stata approvata la proposta di aggiudicazione, disposta con verbale della commissione giudicatrice, con– ai sensi di legge – per la gara in oggetto in favore dell’operatore economico “” di Margherita di Savoia.

La stessa C&C Srl ha conseguito un punteggio di complessivo di 75,20, offrendo i seguenti ribassi:

E’ stato così disposto l’impegno della spesa, già prenotata con la Determinazione di indizione della gara n. 1284 del 24/10/2019, da imputare, nel modo seguente: € 239.195,25 per l’anno 2020; € 318.927,00 per l’esercizio finanziario 2021; € 318.927,00 per l’esercizio finanziario 2022; € 318.927,00 per l’esercizio finanziario 2023.

“La presente spesa è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e che l’impegno è in linea sia per la competenza che per la cassa con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente”. “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti in sede di gara”.