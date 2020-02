Manfredonia, ma chi era il Cardinale Newman? Le risposte di Fontana Vivace

Manfredonia, 17 febbraio 2020. Il 17 febbraio 2020, alle ore 19:00, presso il Centro per la famiglia Nazareth, Via S. Giovanni Bosco 41/A ( di fronte alla scuola De Sanctis), Manfredonia (FG), il Centro Culturale Sipontinoè lieto di invitare la cittadinanza e le Maestranze tutte all’evento culturale per la presentazione della grande figura poliedrica di

Ma chi era il Cardinale NEWMAN? John Henry NEWMAN, è considerato il Santo della coscienza. Figura di spicco della cultura europea dell’ottocento, fu proclamato Santo da Papa Francesco il 13 ottobre 2019. Per l’attualità del suo pensiero in campo filosofico, teologico, letterario ed educativo, nell’Inghilterra vittoriana la sua conversione dall’anglicanesimo al cattolicesimo fece scalpore, per questo fu molto temuto. Questo atto coraggioso, fu un profetico segnale per molti uomini e donne del suo tempo e continua ad essere un monito per gli uomini e le donne del nostro tempo. Personalità poliedrica, fu sempre più interessato alla verità, per questo come epigrafe scelse la frase “ EX UMBRA ET IMAGINIBUS AD VERITATEM “. Egli osservava che la coscienza che abbiamo di noi, non produce verità, ma ne è testimone e che, se esistiamo per grandi progetti, siamo chiamati anche a grandi pericoli. Era convinto del fatto che, per quanto fosse bello essere un gentleman, solo la Chiesa poteva mirare alla rigenerazione del cuore dell’uomo, perché la sincerità e non l’abbondanza delle parole tocca il cuore degli uomini.

COR AD COR LOQUITUR. Questa frase, scelta per il suo stemma cardinalizio, esprime il fondamento della vocazione cristiana di NEWMAN. Se sappiamo ciò che è vero, siamo capaci di fare ciò che è giusto. Vi aspettiamo numerosi…per saperne di più

Centro Culturale Sipontino “ FONTANA VIVACE”

A cura della Prof.ssa Lucia Polito