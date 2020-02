Manfredonia, sorpresa a notte fonda in strada. Poi la sorpresa: cantina come laboratorio droga (II)

, 17 febbraio 2020. I, nel corso della quotidiana attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno arrestato una donna che aveva trasformato la cantina della sua abitazione di Manfredonia in un laboratorio per il confezionamento e successivo spaccio di stupefacenti.

I finanzieri della locale Compagnia, nel corso del servizio di pattugliamento delle strade cittadine, sono stati insospettiti dal fare circospetto di una donna che si aggirava a tarda ora nei pressi di un condominio della periferia della città. Hanno quindi fermato la donna, chiesto le sue generalità e il motivo della presenza in strada a notte fonda. Alle domande incalzanti dei militari la donna ha mostrato evidenti segni di nervosismo sino a quando ha confessato di avere con sé diverse dosi di cocaina, suddivise in buste sigillate, pronte per essere spacciate. Il controllo è stato quindi esteso ad uno scantinato del condominio che, nel frattempo, si è accerto essere nella disponibilità della donna, all’interno del quale sono state scoperte altre dosi di cocaina e hashish. Al termine della perquisizione sono stati complessivamente rinvenuti e sequestrati 70 grammi di cocaina, suddivisi in 10 involucri di plastica e un panetto di hashish di 100 grammi, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi di stupefacente, ovvero un taglierino, diverse bustine di plastica e una bilancia di precisione.

La donna, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stata posta agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in attesa del processo per direttissima. L’attività di servizio testimonia lo sforzo operativo della Guardia di Finanza per la tutela della legalità e nella lotta ad ogni forma di illecito, tra cui il contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.