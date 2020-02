“Mi candido per la Puglia, non per Cerignola, si dovranno convincere”

ribadisce la sua candidatura per le regionali come reso noto dalla stessa ex parlamentare europea tramite un comunicato stampa due giorni fa. Un passo che, secondo alcune indiscrezioni, le sarebbe stato sbarrato dal Pd sia perché non esisterebbe un vincolo alla candidatura da ex candidato alle primarie, sia perché il partito avrebbe scelto un altro nome.

Che le candidature il Pd le stia presentando alla spicciolata pare una tendenza nuova, quanto meno originale. Oggi quella dell’ avvocato Guido De Rossi ha visto l’intervento del gotha del partito al tavolo della conferenza stampa. E’ per questo, probabilmente, che Gentile è uscita annunciando la sua corsa, visto che i suoi stavano giocando d’anticipo. Sconfitta alle primarie Elena Gentile, come Fabiano Amati e Leo Palmisano, “che si candidano – dice- non si capisce perché non dovrei farlo io che sono del Pd, sono componente di una comunità che si definisce tale, che sono componente degli organi nazionali. Mi candido, si dovranno convincere”.

Al suo posto il partito avrebbe deciso per Teresa Cicolella di Cerignola. Sul punto Gentile sottolinea: “Tengo a precisare che non sono la candidata di Cerignola ma rappresento non solo la provincia di Foggia ma l’ intera Puglia”. Ricorda di aver ottenuto circa10mila voti alle europee: “Io mi occupo di welfare, di donne, di politiche attive del lavoro, cose che interessano ai cittadini di questa regione. Mi hanno chiamato e mandato messaggi amici da ogni parte della Puglia, che mi sostengono da Lecce a Celle S. Vito, mi hanno esortato a non lasciare il campo”.

Ritiene assurda qualunque altra scelta politica: “Come posso io che sono del Pd scendere in campo con un’altra maglia, non sarebbe serio, io ho la mia storia, la mia dignità né mi candido in una lista di Emiliano. Con tutto il rispetto per i civici, non condivido che, spesso, queste liste diventano il partito degli scontenti”.

Da Manfredonia per l’avvocato di S. Severo si sono mobilitati il parlamentare Michele Bordo e il consigliere regionale Paolo Campo, da Foggia il segretario provinciale Lia Azzarone e l’assessore regionale Raffaele Piemontese. A rivendicare quella che per molti anni è stata la leadership pidina del Golfo nel contesto provinciale.