Monte. Dal 18 febbraio in vigore l’Area Pedonale Urbana a Monte. Le novità

. Dal 18 febbraio entrerà in vigore il controllo elettronico dei varchi con 30 giorni di pre-esercizio (validi come attività di informazione alla cittadinanza durante i quali occorrerà rispettare comunque la segnaletica presente). Dal 19 marzo partirà il sanzionamento automatico e i trasgressori saranno puniti con multe di € 97 (comprensive di spese postali e di notifica). La sosta è vietata in tutta l’area. Sono revocati tutti i permessi rilasciati precedentemente. Sono previsti permessi definitivi, temporanei e giornalieri. La sperimentazione durerà un anno. Con il segnale luminoso “APU attiva” non si potrà transitare. Tutte le informazioni e i dettagli in una sezione dedicata sul portale istituzionale www.montesantangelo.it/APU e attraverso una campagna di informazione sui canali social Facebook e Instagram con l’hashtagAPUMonteSantAngelo

Per il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo – “L’APU è apertura. Apertura di un’area importante e centrale della Città dei due Siti UNESCO. Un nonno tiene per mano una bimba e insieme passeggiano per il centro, tranquilli. Possono essere due concittadini. Possono essere due turisti. Quando abbiamo pensato all’istituzione dell’APU – Area Pedonale Urbana pensavamo esattamente ad un’immagine come questa. Ad un’area aperta dove possono liberamente circolare e passeggiare i pedoni. Un’area che nei mesi che vanno da aprile ad ottobre è quotidianamente scelta da migliaia e migliaia di pellegrini e turisti che vengono a visitare il Santuario dedicato all’Arcangelo Michele più importante dell’Occidente e Patrimonio Mondiale dell’Umanità tutelato dall’UNESCO. L’APU è apertura. L’apertura è accoglienza. L’accoglienza è nel nostro dna, da più di 1500 anni”.

“L’APU rispetto all’attuale ZTL è meno restrittiva. Sul corso si potrà passeggiare in tranquillità perché gli automobilisti potranno circolare sì per più tempo – almeno due ore in più rispetto ad oggi con l’apertura al mattino di Via Verdi e Via Belvedere – ma non potranno farlo negli orari o nei mesi di maggiore afflusso.” – spiega l’Assessore alla mobilità e alla sicurezza, Giuseppe Totaro, che prosegue – “Non sarà più possibile transitare davanti ad un Bene Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’UNESCO a tutte le ore e tutti i giorni chiedendo a migliaia di turisti e pellegrini di spostarsi per far passare le auto. Una cosa impensabile che non avviene da nessuna altra parte”. “E se più gente passeggerà per il corso a piedi sicuramente sarà un’opportunità in più per i commercianti” – aggiunge l’Assessore Totaro, che termina ringraziando – “gli uffici del Comando di Polizia Locale per l’importante lavoro organizzativo in grado di agevolare commercianti e residenti, e i cittadini per la collaborazione”.

LE AREE INTERESSATE:

ZONA VERDE | comprendente Via Grimoaldo I (“zona croce”) e Piazza Ciro Angelillis

1° luglio – 31 agosto | ore 18 – 24 (feriali e festivi)

ZONA BIANCA | Via Belvedere, Piazza Beneficenza e Piazza Cappelletti

1° novembre – 31 marzo | feriali: ore 19 – 21 | festivi: ore 11 – 14 / 16 – 22

1° aprile – 30 giugno e 1° settembre – 31 ottobre | feriali: ore 19 – 22 | festivi: ore 11 – 14 / 16 – 23

1° luglio – 31 agosto | feriali e festivi: ore 11 – 14 / 16 – 24

ZONA ARANCIONE | Via Garibaldi

16 ottobre – 30 aprile | feriali: ore 19 – 22 | festivi: ore 11 – 22

1° maggio – 15 ottobre | feriali: ore 11 – 14 / 16 – 24 | festivi: ore 11 – 24

ZONA ROSSA | Via Carlo d’Angiò – Via Reale Basilica

16 ottobre – 30 aprile | feriali: ore 19 – 22 | festivi: ore 11 – 22

1° maggio – 15 ottobre | feriali: ore 11 – 14 / 16 – 24 | festivi: ore 11 – 24

ZONA CELESTE | Corso Vittorio Emanuele (tra l’incrocio Via Verdi e incrocio Via Carbonara)

16 ottobre – 30 aprile | feriali: ore 19 – 22 | festivi: ore 11 – 14 / 16 – 22

1° maggio – 15 ottobre | feriali: ore 18 – 24 | festivi: ore 11 – 14 / 16 – 24

Per informazioni:

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO | COMANDO POLIZIA LOCALE

[tel] +39 0884 566208 | [@] vigili@montesantangelo.it | www.montesantangelo.it

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO – Piazza Municipio, 2 | 71037 Monte Sant’Angelo (Fg) Staff del Sindaco – Ufficio comunicazione e promozione