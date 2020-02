Nomine INPS, soddisfazione e auguri UIL FOGGIA per la nomina di Giorgione

Foggia.

“Gino Giorgione saprà mettere le sue doti umane, morali e sindacali al servizio di questo nuovo prestigioso incarico pubblico”. Così la UIL FOGGIA commenta la nomina di Gino Giorgione, Segretario Generale UIL FPL FOGGIA, in qualità di Componente del Comitato Provinciale INPS e della Commissione Speciale dipendenti pubblici INPS Foggia. La nomina è effettiva dal 12 febbraio scorso, data di insediamento degli organismi.“Competenza, passione, trasparenza e determinazione hanno caratterizzato tutta la carriera sindacale di Giorgione. E noi siamo certi che saprà “spenderli” proficuamente anche in questa nuova e delicata mansione pubblica. In bocca al lupo!”, conclude UIL FOGGIA.