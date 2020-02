Panificio Ognissanti a Manfredonia, 5 generazioni di fornai. Quando “Uno Mattina”.. (VIDEO)

“Prima mio nonno, ancora prima il papà di mio nonno, dunque mio padre, io e adesso i miei figli. Abbiamo sempre lavorato, sin da piccoli, e siamo cresciuti letteralmente con il pane“. Parola di, dell’omonimo forno in via San Lorenzo – per tutti ‘Zizzio‘ – a pochi giorni dalla prossima edizione del. “E’ un lavoro che svolgiamo da 5 generazioni – dice, marito della signora Loreta – la nostra famiglia è legata alle attività del panificio nel territorio”. Dunque, una storia lunga “oltre 100 anni”, come testimoniato anche da un servizio diesattamente 30 anni fa, nel febbraio del 1990. Di seguito (come inviato a StatoQuotidiano), dall’archivio di, il servizio integrale, dal panificio Ognissanti alle socie, fino al mercato ittico di Manfredonia.