Bari. Meteo Puglia: Stabilità e bel tempo sotto l’egida dell’anticiclone. Temperature simil-primaverili. LUNEDÌ: il promontorio subtropicale attivo sui settori centro-occidentali del Mediterraneo garantisce un avvio di settimana stabile e ampiamente soleggiato al Sud Italia. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su Molise, Basilicata e Puglia, salvo qualche locale qualche banco di nubi basse su Isernino e Lagonegrese. Temperature in ulteriore rialzo su valori ben superiori alle medie climatiche di febbraio; massime fino ai 18-21°C in pianura e sulle coste adriatiche. Venti deboli, tendenti a disporsi dai quadranti occidentali. Mari tutti quasi calmi o poco mossi.

Martedì 18 Febbraio Persistono condizioni di stabilità; più nubi su Ovest Lucania e Molise

MARTEDÌ: L'anticiclone dei giorni scorsi perde energia, indebolito da una perturbazione in transito oltralpe che richiama correnti più umide nei bassi strati. Ne consegue un avvio di giornata ancora stabile e soleggiato, all'insegna di cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo banchi di nubi basse su Isernino e Lagonegrese. Tendenza a graduale incremento della nuvolosità alta e sottile dalla sera a partire dal Molise, ma senza il rischio di precipitazioni. Venti moderati dai quadranti nordoccidentali. Temperature in lieve flessione sulla fascia adriatica, in ulteriore rialzo su Lucania ionica e basso Salento; zero termico nell'intorno di 3400 metri. Mari tutti quasi calmi o poco mossi al mattino, fino a mossi in serata.

Mercoledì 19 Febbraio Nubi in aumento e piogge in arrivo a fine giornata