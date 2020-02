Radiologia Pta San Giacomo di Torremaggiore, avvio lavori ripristino edile

. Il Comitato Salute Alto Tavoliere della Puglia a partire dal secondo semestre 2018 aveva formalmente richiesto a mezzo PEC un fattivo interessamento alla Direzione Generale dell’ASL finalizzato alla urgente riqualificazione edile della struttura eliminando le infiltrazioni e le muffe presenti nei muri attraverso urgenti lavori di consolidamento e di adeguamento. Questa richiesta del Comitato fu altresì supportata da una interrogazione urgente in Regione su questo tema a firma del consigliere regionale Giandiego Gatta in data 11 gennaio del 2019.

I referenti del Comitato “Siamo contenti dell’avvio dei lavori nella radiologia del San Giacomo a Torremaggiore. L’inizio dei lavori rappresenta oggi un primo passo in avanti per il ripristino edile della struttura, ma attendiamo risposte fattive dalla DG dell’ASL FG anche per le altre richieste ovvero: l’adeguamento dell’impianto elettrico nelle cinque sale radiologiche ed ecografiche , nel corridoio e nei cinque bagni presenti nel plesso radiologico; il rinnovo dei macchinari obsoleti oggi presenti e per la sostituzione del mammografo rotto con uno funzionante magari di ultima generazione. Il Comitato non abbassa la guardia sulle criticità del PTA San Giacomo di Torremaggiore ; resta l’impegno in prima linea per migliorare tutto quello che oggi è presente che va consolidato e rafforzato attraverso tutti i canali. Come promotori di questa segnalazione siamo molto soddisfatti e riteniamo di dover proseguire su questa strada”.