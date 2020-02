San Valentino, sorpresi nel Gargano con droga e ubriachi alla guida: fermati (I)

, 17 febbraio 2020. Nel fine settimana, in occasione della secolare ricorrenza di San Valentino, i Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano hanno svolto un ampio servizio di controllo del territorio finalizzato ad assicurare ai giovani e alla popolazione di vivere la festività in tranquillità e sicurezza. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto del dilagante fenomeno del consumo e dello spaccio degli stupefacenti, che coinvolge soprattutto i giovani nei luoghi di aggregazione e l’abuso di bevande alcoliche, anche tra i minorenni. Intensa la vigilanza per prevenire i sinistri stradali e accertare il rispetto delle primarie norme del codice della strada “salvavita” (uso cinture e seggiolini di sicurezza, utilizzo del cellulare alla guida, guida sotto l’influenza di alcool e droga).

Le feste e i luoghi di divertimento diventano obiettivi di malintenzionati che vogliono approfittare della particolare atmosfera per derubare e truffare in particolare i cittadini delle fasce deboli e pertanto sono stati svolti servizi in abiti civili per intercettare persone sospette e prevenire le fraudolente raccolte di donazioni da parte di fantomatiche associazioni che “sfruttano” il particolare momento di sensibilità e fede religiosa. I Carabinieri per rassicurare le comunità e le persone in visita a Vico del Gargano, Peschici, Rodi Garganico, Ischitella, Carpino e Cagnano Varano, hanno messo in campo diverse pattuglie, che hanno vigilato costantemente il territorio dal giorno di San Valentino a domenica 16 febbraio 2020. (I – continua)