Sanzioni Agcom. Michele Bordo “Doppia beffa ai danni della qualità dell’informazione Rai”

“All’Ad Salini non resta che valutare la propria permanenza al vertice dell’azienda così come la permanenza degli attuali vertici dell’informazione. Le ripetute violazioni del contratto di servizio, accertate dall’Agcom e richiamate più volte in questi mesi, rappresentano una doppia beffa ai danni della qualità dell’informazione Rai per i cittadini che dovranno anche pagare la multa visto che ne sono azionisti attraverso il Governo. Per L’ad Fabrizio Salini e per il management è l’ora della verità”.

Lo ha detto l’onorevole Michele Bordo (fonte primaonline), in merito alla decisione dei “commissari dell’Agcom” relativa ad una multa di 1,5 milioni alla Rai per ‘gravi e ripetute violazione del pluralismo’.