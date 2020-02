Vieste, Giro d’Italia: giunta decide sistemazione strade

eresserà diverse strade cittadine per cui va realizzata la sistemazione del manto stradale, compreso ogni ulteriore accorgimento, per rendere le strade sicure per i ciclisti.

La Giunta comunale, con apposita delibera (n.33 del 07/02/2020), ha deciso di stanziare 409 mila euro per la sistemazione di un gran numero di strade comunali., l’evento ciclistico giunto alla 103esima edizione. che farà tappa a Vieste il prossimo # 17maggio . Per il tramite del direttore del Giro,, è stato comunicato che lo svolgimento della gara int



Queste le strade comunali interessate dagli interventi: lungomare Enrico Mattei (intero tratto), via Guglielmo Marconi (intero tratto), viale XXIV Maggio (intero tratto), corso Lorenzo Fazzini (intero tratto), viale Marinai d’Italia (intero tratto), lungomare Cristoforo Colombo (intero tratto), lungomare Amerigo Vespucci (intero tratto), lungomare Europa (intero tratto), via Verga (intero tratto), via Verdi (tratto), Via Puccini (intero tratto), Via Saragat (intero tratto), Loc. Coppitella – Costa Martino (intero tratto), via Santa Maria di Merino (tratto), strada provinciale Palude Mezzane , ex SP 52; incluse le seguenti strade di interesse marginale: via Fleming, via Magellano, via Alighieri, parcheggio Manzoni.

Per il tali interventi il quadro economico di riferimento per la sistemazione delle strade sopra indicate è di 409.670,88 euro.



Nel contempo di deciso di incaricare il comando della Polizia Locale ad emettere tutti i provvedimenti ritenuti necessari per consentire il regolare e sicuro svolgimento della corsa, e in particolare la chiusura veicolare delle strade interessate alla manifestazione secondo quanto predisposto dal cronoprogramma dell’evento.