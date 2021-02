Anziano di Manfredonia “salvato” da guardie giurate ad Altamura

Manfredonia, 17/02/2021 – (quotidianoitalianobari) Disavventura a lieto fine per un signore di mezza età originario di Manfredonia.

Questa mattina l’uomo sarà sottoposto dai medici dell’ospedale Perinei a un delicato intervento all’occhio, così, stante anche la pandemia e tutti i protocolli sanitari di sicurezza che comporta, quali per esempio il tampone prima del ricovero, si è recato ieri dal comune dauno ad Altamura.

Quando è arrivato al nosocomio, è stato notato visibilmente spaesato da due persone dello staff sanitario e dalle guardie giurate degli istituti G4 Vilanza e L’Altamura, in servizio al termoscanner in quel frangente.

Parlando, l’anziano ha raccontato la difficile situazione dovuta alla carenza di mezzi pubblici per fare avanti e indietro tra i due paesi, chiedendo se fosse possibile rimanere a dormire in ospedale, cosa non possibile. Mossi dal buon cuore, le guardie e i sanitari si sono prodigati per lui.(quotidianoitalianbari)