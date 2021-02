Campobet o Betfair: qual è il miglior sito di scommesse per gli italiani?

Hai sentito spesso parlare di Campobet e Betfair ma non hai mai saputo fare una scelta fra i due? I nostri esperti li hanno messi a confronto in questa recensione.

Sei alla ricerca di qualche piattaforma che possa stimolare la tua sete di gioco? Sei stanco di investire il tuo denaro nei soliti bookmaker? Cerchi nuovi stimoli che possano infiammare le tue scommesse? Seguici in queste recensione, parleremo dei vantaggi che saranno in grado di offrirti Campobet e Betfair!

Perché spostarsi su queste piattaforme?

Avere una vasta visione di quello che il mondo del business delle scommesse virtuali possa offrire è di certo una grande cosa. Monitorare costantemente quale piattaforma possa offrire quote vantaggiose, quale invece possa farti intascare bonus succulenti, tutti questi sono passi per ottenere successo nel mondo delle scommesse sportive.

Andremo ad analizzare questi due siti, affinché tu possa avere un’idea chiara dell’insieme e di conseguenza permettendoti di muoverti con estrema sicurezza.

Licenze

Partiamo dalla base, dalle licenze:

Il portale di scommesse Campobet opera per conto di Araxio Development N.V. con sede a Curacao. Non possiede una licenza AAMS poiché opera sul suolo internazionale, ed il suo numero corrisponde a 8048/JAZ . Tuttavia, pur non possedendo una licenza approvata dal governo italiano, la piattaforma accoglie liberamente qualsiasi scommettitore italiano.

opera per conto di Araxio Development N.V. con sede a Curacao. Non possiede una licenza AAMS poiché opera sul suolo internazionale, ed il suo numero corrisponde a . Tuttavia, pur non possedendo una licenza approvata dal governo italiano, la piattaforma accoglie liberamente qualsiasi scommettitore italiano. Andando a focalizzarci su Betfair, possiamo partire dal presupposto che la piattaforma agisce sulla linea delle leggi italiane, poiché possiede una licenza AAMS, di conseguenza è approvata dal nostro governo, mediante la concessione GAD n. 15211. Viene gestita dalla società Betfair Italia s.r.l.

Procediamo andando a parlare di cosa saranno in grado di fornirti le piattaforme in seguito alla tua iscrizione.

Bonus di benvenuto

Bonus di benvenuto riscattabile su Campobet : avrai modo di ricevere un ricco bonus di benvenuto, equivalente al 100% del tuo primo versamento sul conto fino a 150 euro. Ricorda però che per aprire un conto ci sarà bisogno di un deposito minimo di 20 euro.

: avrai modo di ricevere un ricco bonus di benvenuto, equivalente al 100% del tuo primo versamento sul conto fino a 150 euro. Ricorda però che per aprire un conto ci sarà bisogno di un deposito minimo di 20 euro. Bonus di benvenuto riscattabile su Betfair: anche in questo portale, l’offerta di benvenuto è estremamente avvincente, grazie ad un bonus equivalente a 100 euro distribuiti in 10 settimana, aggiungendo altri 10 euro dopo aver effettuato il tuo primo deposito, che anche in questo caso dovrà essere di 10 euro.

Palinsesti

Cosa attira maggiormente uno scommettitore verso un bookmaker? Un ricco palinsesto e la presenza di quote relative alle scommesse davvero alte e vantaggiose! Sei fortunato, poiché i due protagonisti di questa recensione, ti forniranno un’esperienza di gioco invidiabile, grazie alla presenza di tutto ciò che abbiamo affermato poco fa:

Il palinsesto messo a disposizione da Campobetè decisamente smisurato ed organizzato nel migliore dei modi, al fine di risultare intuitivo, ricco e facile da consultare. Potrai facilmente trovare scommesse di qualsiasi tipo per ogni genere di sport, andando a creare notevoli combo, permettendoti di raggiungere eclatanti montepremi grazie alle esplosive quote messe a disposizione per ogni genere di scommessa. Per gli amanti dei motori, saranno presenti ogni genere di competizioni su due o quattro ruote. Per chi ama la pallacanestro, potrà comodamente dilettarsi, scommettendo sul meglio della pallacanestro e sui fenomeni della Nba. Chi invece ha voglia di tuffarsi nel grandioso mondo del calcio qui può trovare pane per i suoi denti. Esso rappresenta la punta di diamante del sito, mettendo a disposizione scommesse di ogni tipo, dai campionati nazionali, dalle coppe di lega, competizioni internazionali, fino a terminare nel meglio dei campionati meno blasonati.

Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere cosa offre Betfair. Grazie ad un palinsesto degno di nota, la piattaforma ha avuto modo di recuperare una certa fama ed una clientela affezionata. Le scommesse messe a disposizione sul sito sono gestite nel migliore dei modi, per fornire anche in questo caso un’esperienza totalmente fluida ed intuitiva. Le quote sono alte, esse ti permetteranno di metter da parte una cospicua somma di denaro con estrema facilità. Sono presenti sport per tutti i gusti, dalle competizioni e tornei di baseball, dal nuoto nazionale ed internazionale, finendo all’ippica in ogni sua salsa. Il calcio anche in questo frangente fa da padrone, proponendo il meglio delle competizioni Uefa e Fifa, dei campionati come la Bundesliga, il grandioso calcio inglese e le nostre competizioni nazionali. Finendo anche in questo caso, proponendo i campionati minori senza esitazione.

Sicurezza a livelli altissimi

Un qualcosa di fondamentale alla base di una piattaforma che permetta un continuo flusso dovrebbe essere un’efficiente sicurezza. Sia Campobet che Betfair ti forniranno un servizio di sicurezza impeccabile, grazie al sistema di crittografia presente nei siti.

I tuoi depositi e prelievi non avranno modo di correre alcun tipo di rischio, inoltre, parlando proprio di questo, sulle piattaforme potrai approfittare della presenza di numerose opzioni di pagamento, come ad esempio Mastercard, Visa o bonifici bancari.

In caso dovessi affacciarti a qualsiasi genere di problema, potrai consultarti immediatamente con l’assistenza clienti. In entrambi i casi ti sarà fornito un servizio civile, educato e professionale. Potrai contattare l’assistenza in vari modi, tramite un servizio di live chat, di una mail oppure grazie alla comoda sezione FAQ.

FAQ

Posso avere modo di cancellare un mio account?

Assolutamente, ti basterà contattare il servizio di assistenza e ti aiuteranno nella procedura.

Posso pagare con la mia carta Neteller?

Certo, il circuito è comodamente disponibile nelle piattaforme. (nota stampa)