Comune Manfredonia, atto d’indirizzo per utilizzo intera platea LSU anche per il 2021

Manfredonia, 17 febbraio 2021. Con recente atto, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha espresso Atto di indirizzo per l’utilizzazione dell’intera platea di lavoratori socialmente utili dell’Amministrazione, anche per il 2021.

E’ stato dato atto che: • l’occorrente spesa per gli oneri assicurativi INAIL di €. 21.000,00, su base annua, è prevista nel Piano Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio 2021 (cap. 5738 “Oneri assicurativi progetto LSU”) e rientra tra le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere

continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

• il Dirigente del Servizio gestione risorse umane provvederà agli adempimenti relativi

alle comunicazioni in merito alla prosecuzione dei lavori socialmente utili mentre il

Settore economico-finanziario a quelli gestionali di propria competenza.

E’ stato confermata, per quanto non in contrasto col presente atto, ogni altra disposizione in materia lavoratori socialmente utili contenuta nei precedenti provvedimenti adottati dal Comune.