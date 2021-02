Covid Foggia, “Scienziati diventati star tv che terrorizzano con varianti”

Foggia, 17/02/2021 – “Da un anno a questa parte con la pandemia tutti gli scienziati sono usciti fuori dai laboratori o dagli ambulatori per spostarsi nei programmi televisivi.

Di fronte a dibattiti così dotti il pubblico (senza a volte capire granché) si è schierato in base a criteri che nulla avevano a che fare con la scienza, ma in base alla voglia di essere tifosi dell’uno o dell’altro.

Oggi si ricomincia con le varianti e con discussioni che dovrebbero rimanere nell’ambito ristretto dei tecnici che dovrebbero poi dare indicazioni al decisore politico.

Gli scienziati si devono confrontare sui numeri, confrontarsi nei luoghi deputati a discussioni così complesse e lasciare, almeno per un po’, in pace noi cittadini (mi ci metto anche io).

Queste discussioni ingenerano paure che paralizzano ed impediscono poi a chi deve decidere sui fatti e non sugli umori di fare scelte oculate che tengano conto di tutto, dalla salute all’economia passando per il disagio sociale che viene generato da discussioni che non possiamo tutti capire”.