Covid, Lopalco ottimista: “Variante porterà aumento ricoveri”

Bari, 17/02/2021 – (repubblica) “Abbiamo segnali che la variante inglese sta prendendo il sopravvento su le altre varianti. Questo succede quando una variante è più contagiosa”, ma “non abbiamo segnali che chi sia infettato con questo ceppo abbia avuto una malattia più grave”. Lo ha spiegato l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, in una intervista al TgR Puglia.”Questo però – ha precisato – non ci deve fare rilassare perché già il fatto che una variante possa essere più contagiosa” significa che “aumenterà il numero di infezioni” e di conseguenza “purtroppo aumenteranno i ricoveri“. “Dobbiamo prevenire l’infezione da qualunque variante”, ha concluso Lopalco. “Siamo a lavoro per analizzare meglio i dati e trovare delle soluzioni che possano migliorare il contenimento di questa variante” inglese ha aggiunto Lopalco confermando che la Regione adotterà nuovi provvedimenti per limitare i contagi Covid della variante inglese. (repubblica)