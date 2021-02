Covid Puglia, variante inglese raddoppia: nel Foggiano 29%

Bari, 17/02/2021 – (repubblica) I tecnici della Regione hanno analizzato un campione di tamponi positivi prelevati tutti nella giornata del 12 febbraio scorso. È emerso che la variante inglese del Sars Cov-2 era presente in 245 di quei 645 tamponi positivi tracciati in tutte le province, pari al 38,6 per cento del totale. A Bari la percentuale di tamponi con variante inglese è al 38,4 per cento. Più basse le percentuali nella Bat (12 per cento), a Lecce (15 per cento) e a Foggia (29 per cento). Più preoccupanti i dati provenienti da Taranto (45,8 per cento) e soprattutto da Brindisi dove la variante inglese è presente nel 55,8 per cento dei tamponi testati. Il dato complessivo regionale al 38,6 per cento è più del doppio di quel 15,5 per cento emerso solo pochi giorni fa da una prima rapida indagine e più alta rispetto alle percentuali registrate in una prima indagine anche in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Ora la rapida diffusione della variante spinge la Regione a prendere in considerazione rapidamente dei provvedimenti restrittivi. “La notizia è che la variante inglese si sta diffondendo, sulla base di questa notizia stiamo ragionando su provvedimenti restrittivi. Ma si ragionerebbe con delle ordinanze non solo limitate alla scuola, secondo quanto previsto dai Dpcm del governo”, ha affermato l’assessore alla Salute Pierluigi Lopalco. (repubblica)