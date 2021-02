Ford e Hyundai a Foggia grazie al Gruppo Picca (foto)

Foggia, 17 febbraio 2021. Spazi più ampi e accoglienti. Un nuovo reparto service dotato di tutte le moderne tecnologie di diagnosi veicolo. Gruppo Picca Automobili conferma e consolida la sua presenza sul territorio foggiano e su tutta la provincia, con il nuovo showroom di Foggia, in via Manfredonia 37/A.

“Vogliamo porci – afferma Domenico Picca, amministratore di Picca Motors, società di Gruppo Picca – come interlocutore affidabile e concreto per i nostri clienti e per tutti coloro che sono interessati al mondo automotive Ford e Hyundai. Siamo infatti l’unico concessionario ufficiale dei suddetti brand per Foggia e provincia. I nostri consulenti vendite saranno felici di accogliervi e guidarvi nel percorso di scelta e di valutazione della vostra nuova auto”. Non solo. Anche per quanto riguarda Ford, Gruppo Picca è punto di riferimento per la gamma Ford Transit e per la scelta di veicoli commerciali in grado di fornire ogni giorno supporto nello sviluppo del tuo business.

“L’esperienza consolidata nel campo automotive da oltre 45 anni – conclude Domenico Picca – la passione e la dedizione verso questo mondo, rendono Gruppo Picca Automobili interlocutore di fiducia e di prim’ordine per tutte le necessità di acquisto, noleggio, assistenza di vetture Ford, Ford veicoli commerciali e Hyundai”. (messaggio privo di attribuzione commerciale).