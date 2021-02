“Mafia del Gargano e Foggiana unite con le altre in un sindacato”

Bari, 17/02/2021 – (occrp.org) Le quattro mafie tradizionali italiane, insieme alle loro controparti più nuove e più piccole, si stanno sempre più unendo durante varie iniziative criminali per formare un gruppo coeso. Lo ha spiegato un procuratore antimafia italiano in un’intervista pubblicata lunedì. Parlando al giornalista e consulente della Commissione parlamentare antimafia per l’istituto di ricerca Eurispes Sergio Nazzaro, il pubblico ministero Federico Cafiero De Raho ha affermato che le spedizioni condivise di cocaina, il riciclaggio di denaro e le imprese di gioco online suggeriscono un “offuscamento operativo dei confini” tra gruppi della criminalità organizzata italiana. “I più recenti sviluppi giudiziari ci fanno osservare che questa distinzione di Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Camorra come entità criminali diverse e separate difficilmente corrisponde più alla realtà”, ha detto Cafiero De Raho.”Le varie mafie operano insieme, come un’unica entità”, ha concluso. Questo presumibilmente include non solo Cosa Nostra siciliana, ‘Ndrangheta calabrese, Camorra campana e Sacra Corona Unita pugliese, ma anche gruppi più recenti come la mafia foggiana e la mafia del Gargano.(occcrp.orf)