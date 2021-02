Mario: “Vittima di un grave incidente sul lavoro, grazie di cuore allo staff del Pronto Soccorso di Manfredonia”

(STATOQUOTIDIANO, ore 18). Manfredonia, 17 febbraio 2021. “Spesso si attacca la professionalità di medici, dottori, infermieri e O.s.s, del personale medico – sanitario dell’ospedale, dimenticando di apprezzare quanti invece, come nel mio caso, intervengono tempestivamente, applicando tutte le procedure possibili per la tutela e cura del paziente”.

A parlare con StatoQuotidiano è il signor Mario Marseglia di Manfredonia, vittima di un grave incidente sul lavoro lo scorso venerdì 12 febbraio 2021. “Ero impegnato nella ristrutturazione di un immobile, quando ho riportato una ferita gravissima alla gola, durante l’utilizzo del flex. Un taglio profondo, ho perso tanto sangue, quindi la lucidità”.

Attimi di tensione, preoccupazione.

Un collaboratore di Mario accompagna velocemente l’amico in ospedale a Manfredonia, in Pronto Soccorso. Immediatamente si attiva la macchina organizzativa dello stesso P.S.. Presente durante l’intervento l’equipe composta dal: dottor Ludovico Nardella, gli infermieri Gionathan Omerico e Lino Melucco, l’Oss Stefano Delli Bergoli.

Numerosi i punti di sutura applicati sul collo di Mario, per arginare la ferita.

“Inoltre – continua l’uomo nel racconto a StatoQuotidiano -, evidenzio come lo stesso dottor Nardella, con un’ambulanza dell’ospedale condotta da un autista, mi ha accompagnato tempestivamente a Casa Sollievo della Sofferenza per gli accertamenti di rito e i controlli”.

“E’ andato tutto benissimo, ora mi sto riprendendo. Da qui, non posso che ringraziare questi professionisti, ma soprattutto delle persone che si sono dimostrate dei veri amici, intervento e confortandomi in quei momenti così difficile per me. Grazie nuovamente dottore, grazie a tutto lo staff del pronto soccorso di Manfredonia”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it