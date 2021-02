Peschici, peggioramento casi Covid: 25 i positivi. Sindaco: “Se saliranno chiederò zona rossa”

Alla data del 14 febbraio sono 25 i casi positivi da Covid-19 a Peschici. È quanto ha dichiarato questa sera, in un video comunicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco Francesco Tavaglione: “se i contagi continuano a salire chiederò alla regione di far diventare zona rossa la zona di Peschici” Il sindaco chiederà una intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine per evitare assembramenti sul territorio di Peschici.

Il primo cittadino fa sapere inoltre che è stato intercettato un signore risultato positivo girare per le vie del paese senza che nulla fosse. Presi subito provvedimenti ed è stato denunciato.

Articolo di Vittorio Agricola.