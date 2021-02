Tragico incidente a Vico del Gargano, auto fuori strada: morto un 37enne di Ischitella

Vico del Gargano, 17 febbraio 2021. Tragedia questa mattina a Vico del Gargano, dove un ragazzo di nome Tommaso, di 37 anni di Ischitella, che risiedeva a Foce Varano, è morto in un terribile incidente stradale.

La vittima, alla guida di una golf, ha perso il controllo dell’auto al termine della superstrada del Gargano ed è uscita fuori strada, schiantandosi contro un muretto e un tabellone pubblicitario, terminando poi la corsa nella campagna adiacente.

Sul posto sono giunti i carabinieri per i primi accertamenti e i vigili del fuoco per estrarre il corpo incastrato tra le lamiere. Dalle prime ricostruzioni sembra che il giovane stesse viaggiando a velocità elevata, non si esclude un malore avuto qualche istante prima dell’impatto.

Articolo di Valerio Agricola e Foto di Vittorio Agricola