17/2/1916: Padre Pio arriva a Foggia nel convento di sant’Anna

Doveva essere solo una breve sosta quella nel capoluogo dauno, ma nel convento di sant’Anna il giovane frate trova il provinciale p. Benedetto (suo distrettore spirituale) che attraverso l’obbedienza gli impone di rimanere in convento “vivo o morto” (infatti san Pio era rimasto nel paese natio per un po’ di anni). Perché proprio Foggia? Vicino al convento dei Cappuccini, situato nel quartiere settecentesco detto “Borgo Croci”, viveva una nobil donna Raffaelina Cerase, assistita spiritualmente sia dagli stessi direttori di fra Pio, ma anche dallo stesso santo, il quale seguiva quest’anima attraverso delle lettere.

Ormai Raffaelina era al termine della sua vita, vissuta santamente, ed era suo vivo desiderio incontrare di persona il frate che epistolarmente la guidava. Così p. Benedetto e p. Agostino colgono l'occasione per il rientro del loro amato discepolo. I due padri, infatti avevano affidato alle preghiere di Raffaelina la causa del rientro di p.Pio in convento, la quale a p.Agostino dice: «Fatelo tornare in convento e fatelo confessare, che farà molto bene!».

Davvero le parole della nobil donna foggiana furono profetiche. Così padre Pio arrivato a Foggia obbedisce al suo superiore e attraverso una semplice cartolina avvisa la mamma ed il parroco di Pietrelcina. Il pomeriggio dello stesso giorno accompagnato da p. Agostino si reca in via Manzoni nella casa della santa donna. E così farà ogni mattina fino al 25 marzo giorno in cui Raffaelina assistita dal santo sacerdote muore in pace. Si recava da lei ogni mattina dopo la celebrazione, intrattenendosi due tre ore con lei in preghiere e discorsi santi e qualche volta celebrò la S. Messa, nella sua cappella privata del palazzo nobiliare.

Padre Pio si intrattiene a Foggia fino ad Agosto, assolvendo al suo apostolato cappuccino fino alla carità più eroica,tanto da scrivere in una lettera di non aver tempo perché «una turba di anime mi assedia» nella confessione e nlla direzione spirituale. In questo periodo sono da mettere in evidenza anche le rumorose lotte con il diavolo. Ma siccome i frati per paura non avevano più pace, il santo cappuccino obbedisce al guardiano del convento e quelle agonie divennero silenziose…”