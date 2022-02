Digital Transformation: come cogliere le nuove opportunità aziendali con il digitale

Digital Transformation – La pandemia e la conseguente emergenza sanitaria hanno portato tantissime novità per le imprese e i professionisti. Anche chi si sentiva così lontano dal mondo digital, oggi ha ormai scoperto l’effettivo valore delle nuove tecnologie.

La rete e le app stanno diventando sempre di più un mezzo essenziale per accedere agevolmente a qualsiasi tipo di servizi, e, in una società che ormai risulta radicalmente mutata, per rispondere alle abitudini e ai bisogni dei consumatori bisogna presentarsi con strumenti tecnologici all’avanguardia e soluzioni innovative.

Quindi, perché non cavalcare l’onda della Digital Transformation? Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali sono le opportunità da cogliere per il successo delle imprese.

Cos’è la Digital Transformation

La Digital Transformation, con cui indichiamo quel particolare processo di trasformazione che coinvolge imprese private e pubbliche, è ormai qualcosa di concreto nel nostro Paese.

In un mondo veloce e interconnesso, il processo di transizione digitale rappresenta uno slancio verso il futuro e una sfida da raccogliere senza timore: abbracciare la Digital Transformation significa adottare nuovi strumenti ma soprattutto nuovi processi, orientati a cambiare l’approccio con cui le aziende operano e con cui garantiscono i propri servizi ai clienti.

Per essere pronti alla trasformazione digitale, ogni team dovrebbe avere capacità nel comprendere e gestire i nuovi strumenti digitali; i manager dovranno fare leva su una leadership orientata all’innovazione che rappresenti il trampolino di lancio verso brillanti risultati.

I vantaggi della Digital Transformation

Per non essere tagliati fuori dal mercato, è necessario riconoscere il grande cambiamento in cui stiamo vivendo e sfruttare al massimo i vantaggi della trasformazione digitale.

Ma come fare per approcciarsi a questo nuovo paradigma?

1. Cambiare la cultura d’impresa

Si tratta probabilmente di uno degli step più complessi da intraprendere, anche in considerazione di convinzioni estremamente radicate nel tessuto produttivo italiano: sono ancora molte le imprese restie a riconoscere che il cambiamento è in atto, che i sistemi produttivi non sono più quelli di una volta e che gli utenti e i dipendenti preferiscono sempre più modelli agili. Nuovi paradigmi flessibili e adattabili si sono affacciati sul mercato del lavoro, è fondamentale riconoscerli e farli propri.

2. Pianificare il cambiamento

Una volta stabilita la volontà di compiere il salto verso il digitale, occorre capire in quali unità di business si vuole introdurre l’innovazione, pianificando degli obiettivi SMART, acronimo che sta per specific (specifico), measurable (misurabile), achievable (raggiungibile), relevant (rilevante), time based (basato sul tempo).

3. Approcciarsi a nuove tecnologie e strumenti d’avanguardia

Senza le nuove tecnologie, che sono un elemento imprescindibile, la Digital Transformation non può avvenire. Le piattaforme e-commerce, Analytics, CRM, realtà aumentata, mobile internet, machine learning o i software per registrare webinar, sono tutti elementi pionieri della trasformazione digitale. Cogliere le tantissime possibilità e conoscere il funzionamento di queste piattaforme risulta imprescindibile per essere al passo con i tempi e adattarsi alla trasformazione.

4. Accrescere le competenze digitali

Per sfruttare al meglio tutte le tecnologie digitali, è necessario investire sulla formazione dei dipendenti, che potranno così accrescere le proprie competenze. In questo modo i dipendenti dell’azienda diventeranno protagonisti di questo cambiamento e potranno evolvere anche il loro modo quotidiano di lavorare.

Alfabetizzazione su database, gestione delle informazioni e dei dati, creazione di contenuti digitali, cyber security e strumenti di comunicazione: il viaggio verso l’acquisizione di competenze digitali parte proprio da questo.