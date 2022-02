Manfredonia (Foggia), 17/02/2022 – “Una cosa dev’essere chiara: la Superstrada serve ai residenti, ai cittadini del Gargano, penalizzati da sempre a causa dei precari collegamenti.

Serve a salvare vite umane. Serve ad evitare che si muoia per strada, nel tentativo di raggiungere un ospedale. Serve a chi lavora e risiede altrove. Serve a chi studia e quotidianamente deve raggiungere la sede scolastica. Serve a ripopolare i paesi. Serve… perché siamo nel terzo millennio. E non c’è discorso ambientalista che tenga di fronte a tutto questo. Specie se gli ambientalisti vivono comodamente in città servite da superstrade, autostrade, ferrovie, porti ed aeroporti, con l’ospedale sotto casa, o la scuola a pochi metri di distanza. Solo chi vive sul Gargano, in particolare a Vieste o Peschici, sa cosa significhi rimanere isolati, d’inverno in particolare.

I garganici non consentiranno a nessuno di bloccare un’opera così importante per loro. Un’opera da realizzare a tutti i costi, pur nel rispetto (e le nuove tecnologie lo consentono ampiamente) della natura che i garganici sono i primi a rispettare. E anche questo discorso dev’essere chiaro: la natura la rispettano gli ambientalisti e la rispettano i garganici. Nessuno può assurgere al ruolo di unico difensore dell’ambiente. Detto questo, si può aggiungere che la Superstrada serva “anche” al turismo. Ma è una condizione secondaria. Prima la vita umana, poi tutto il resto”.