LSU e milleproroghe, Verdi Manfredonia: “L’emendamento è stato approvato”

(nota stampa). “L’emendamento per la proroga delle stabilizzazioni degli LSU, in deroga al piano di assunzioni, é stato approvato dalla Camera. Un emendamento proposto dall’onorevole Bordo e predisposto con il nostro contributo. Come Verdi siamo soddisfatti.

116 famiglie di Manfredonia potranno continuare a vivere con uno stipendio e il Comune potrà assicurare i servizi ai cittadini.

In queste settimane l’amministrazione ha riportato continuamente l’attività della squadra di manutenzione del verde, sono tutti LSU. Senza di loro non potremmo gestire le aree verdi, così come molte attività di ASE, dove sono impiegati in 23 e in molti uffici che reggono da soli.

Ci auguriamo ora che questa amministrazione non faccia errori e completi l’iter di stabilizzazione per tutti”.

Innocenza Starace e Alfredo De Luca Coportavoce Europa Verde – Verdi di Manfredonia.