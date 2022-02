Manfredonia, palestra abbandonata a se stessa: “Costretti a fare educazione fisica all’aperto”

Manfredonia, 17 febbraio 2022 – Sono quasi quattro anni che la palestra dell’Istituto Magistrale A.G. Roncalli di Manfredonia versa in pessime condizioni. La struttura, sotto la tutela della Provincia di Foggia, è stata abbandonata a sé stessa e nel corso degli anni ha anche subito attivi vandalici.

A peggiorare la situazione, la burrasca di vento dello scorso 7 febbraio ha strappato e spazzato via i telai che ricoprivano l’intera struttura. Purtroppo è inagibile, per questo motivo noi studenti siamo costretti a svolgere educazione fisica all’aperto, in pieno inverno.

Voglio sottoporre grande disagio alla Provincia, sperando si ottenga a breve un riscontro in modo da sistemare i danni e rendere agibile la palestra per tutto il nostro istituto.

Francesco Pio Martella