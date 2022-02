Medici e Odontoiatri foggiani danno il benvenuto al Dott. Pasqualone

FOGGIA, 17/02/2022 – “Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia dà il benvenuto della Classe Medica ed Odontoiatrica di Capitanata al Dott. Giuseppe Pasqualone, insediatosi nella funzione di Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia.

Dopo il passaggio di consegne avvenuto in data 16 febbraio 2022 presso l’Asl di Brindisi, ove è stato per due mandati Direttore Generale, ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale Pugliese n. 100 del 7 febbraio 2022, si è insediato nella funzione di Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia il Dott. Giuseppe Pasqualone. A nome del Consiglio Direttivo e mio personale, nel dare il benvenuto al dott. Giuseppe Pasqualone, formulo i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico presso l’A.O.U. “Policlinico Riuniti” di Foggia, informando che gli Organi Istituzionali dell’OMCeO Foggia offrono ampia disponibilità e piena collaborazione, al fine di migliorare i livelli assistenziali in favore della salute di tutta la Popolazione di Capitanata”.

IL PRESIDENTE O.M.C.eO. Foggia DOTT. PIERLUIGI NICOLA DE PAOLIS.