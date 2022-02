Michiaki Takahashi, lo scienziato al quale Google dedica il doodle odierno

(ilgiorno). Google, ancora una volta, dedica il suo doodle – la variazione del logo che accoglie i visitatori del motore di ricerca – a un tema legato alla pandemia da coronavirus. Stavolta non direttamente, però. Eppure nella scelta di dedicare il “ghirigoro” (questo il significato letterale della parola doodle) a Michiaki Takahashi, il virologo giapponese morto nel 2013, noto al mondo per aver ideato il vaccino anti-varicella è chiaro l’intento di sottolineare l’importanza della scienza e della ricerca nella lotta a patologie che possono sembrare, sulle prime, quasi imbattibili. Le cosiddette malattie infettive, prima. Il Covid, oggi.

Chi era Michiaki Takahashi

Ma chi era lo scienziato omaggiato oggi dal più noto motore di ricerca al mondo? Takahashi, nato a Osaka il 17 febbraio 1928 – oggi, quindi, avrebbe compiuto 94 anni – e morto nella stessa città, una delle più conosciute e belle del Giappone, è stato un virologo, noto per i suoi studi sul Herpesvirus umano 3 e per aver ideato il vaccino anti-varicella. E’ considerato uno dei più importanti scienziati di tutto il Giappone e il suo contributo alla lotta a una delle malattie più pericolose per i bimbi è apprezzato in tutto il mondo.

Il profilo

Takahashi si laureò in Medicina nel 1954, a 26 anni, all’università di Osaka, completando gli studi cinque anni dopo, nel 1959, specializzandosi in virologia del poxvirus (virus dalla forma ovoidale con un genoma a DNA a doppia elica che si manifestano attraverso lesioni cutanee). Nel 1963 si trasferì negli Stati Uniti, dove frequentò per tre anni il Baylor College di Medicina in Texas e il Fels Research Institute dell’università di Temple in Pennsylvania. I suoi primi stu