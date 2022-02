Puglia, torna il Carnevale: ecco le date

Foggia, 17 febbraio 2022, (dayitalianews.com) – Carnevale torna in modo parziale in Italia quest’anno: rispetto allo scorso anno, grazie ai vaccini, la situazione è drasticamente migliorata dal punto di vista sanitario, ma in alcuni Comuni la situazione è ancora delicata e quindi si è deciso di rinviare le sfilate con l’arrivo della bella stagione. Confermati Venezia e Viareggio, anche quello di Tricarico è stato confermato: la sfilata si terrà nella mattinata di domenica 27 febbraio, ma si potrà accedere solo con Green Pass e mascherina (da non confondere con la maschera).

Carnevale: sfilate rinviate in Puglia, ecco quando

Rinvii, invece, per il Carnevale di Massafra: a tal proposito, come scritto in questo articolo, ci sarà tempo fino al 22 febbraio per inviare la propria domanda di partecipazione alla sfilata dei carri allegorici che si terrà in estate, con una data ancora da stabilire.

Anche il Carnevale di Putignano, tra i più longevi nel Vecchio Continente, ha deciso per un rinvio nel periodo estivo. Le celebrazioni sono state rimandate anche a Manfredonia e a Gallipoli: qui si sfilerà il 24 e il 30 aprile, quando il periodo di carnacialesco sarà ormai terminato (e anche le festività pasquali), ma come segnale di ritorno alla normalità, nonostante il ritardo, non c’è male. (dayitalianews.com)