Sgomento e tristezza davanti al Pizzomunno, per un delfino spiaggiato

Vieste, 17 febbraio 2022 – Ancora uno spiaggiamento sulle coste garganiche. Dopo le carcasse di tartaruga e delfino trovati sul litorale di Isola Varano, nella giornata di ieri è stato rinvenuto un esemplare di Stenella, appartenente alla famiglia dei delfini, sul lungomare Mattei a Vieste, a pochi passi dal Pizzomunno.

Sul posto è giunto il medico veterinario ASL Dott. Alberto Abbenante. L’esemplare in questione era lungo 2 metri. La morte, ad una prima analisi, è da ricondurre per cause naturali o per malattia infettiva anche se ulteriori accertamenti saranno condotti dall’Istituto Profilassi di Foggia, dove il cetaceo è stato trasportato.

A rimuovere la carcassa del delfino dalla spiaggia ci ha pensato la squadra Nucleo Operativo Emergenze delle Gev Capitanata e la Polizia Locale Vieste.

Articolo di Valerio Agricola, foto del GEV Capitanata – Nucleo Operativo Emergenze