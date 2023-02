Aghilar condannato all’ergastolo per l’omicidio di Filomena Bruno

FOGGIA, 17/02/2023 – (foggiatoday.it) Condanna all’ergastolo per Cristoforo Aghilar, a giudizio per l’omicidio della 58enne Filomena Bruno, uccisa con almeno 6 coltellate, sul pianerottolo della sua abitazione, ad Orta Nova, nel pomeriggio del 28 ottobre 2019.

E’ quanto stabilito quest’oggi, dalla Corte d’Assise di Foggia (presidente Mario Talani), per il giovane reo-confesso di Orta Nova, attualmente detenuto al carcere di Livorno. Il verdetto è stato letto alle 12.15 di oggi, dopo circa due ore e mezzo di Camera di Consiglio: Aghilar è stato condannato per omicidio volontari; contestate le aggravanti della premeditazione e stalking nei confronti della famiglia Bruno, non che il tentato omicidio per l’agguato fallito avvenuto nel bar Number One.

Pubblica accusa (pm Rosa Pensa) e parti civili (avvocato Michele Sodrio) avevano richiesto per l’imputato la massima pena, riconoscendo a quest’ultimo anche le aggravanti della premeditazione e di stalking a carico dell’intera famiglia Bruno. Circostanze, queste ultime, duramente respinte dalla difesa (avvocato Marco Merlicco) durante la sua discussione. foggiatoday.it

Parla l’avvocato della famiglia Sodrio Michele dopo la sentenza (VIDEO)