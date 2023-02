“Città sicura” a Foggia parte da Quartiere Ferrovia, forse ci siamo

StatoQuotidiano, 17 febbraio 2023. Il progetto “Città sicura” per la riqualificazione di Quartiere Ferrovia di Foggia,si deve fare, rientra in quelle priorità derivate da situazioni di gravi disservizi e come tali necessari di “opere indifferibili”. Questo stabilisce il “piano delle priorità” – fra gli altri punti anche per la ridefinizione di opere già avviate- “strategico per il raggiungimento di obiettivi di riqualificazione, legalità e sicurezza urbana di parte del territorio cittadino, gravato di importanti criticità”.

Una determina del settore Lavori Pubblici aggiorna la progettazione esecutiva per le opere da farsi e il prezziario, ripetendo l’iter già approvato a novembre del 2021 con relative tavole, punto per punto.

Le opere sono stati deliberate a novembre 2021 e aggiornate a febbraio 2023, comprendono la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli impianti di illuminazione della zona- gran parte della somma (poco più di 750mila euro) deriva dai residui non ancora utilizzati sui mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, una parte (155mila euro) sono a carico della Amministrazione Comunale- e il potenziamento delle urbanizzazioni primarie. Interventi, cioè, sui pali e sulle luci ma anche sui marciapiedi e sulle vie malridotte di cui, al momento, non c’è traccia nella zona. Cos’è stato di quel progetto “città sicura” in un anno e mezzo?

“Nonostante il progetto “Città sicura: quartiere ferrovia – riqualificazione e rifunzionalizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e loro potenziamento” fosse stato approvato con deliberazione 16/11/2021- spiega la determina del settore Lavori Pubblici- ovvero prima dell’approvazione del piano delle priorità avvenuta con deliberazione n. 2 del 27/01/2022, il particolare status dell’ente determinatosi con il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021, ovvero l’avvenuto

commissariamento, rendeva l’obbligatorietà dell’inserimento di detto progetto nel richiamato piano delle priorità”.

Questo è il motivo per cui la pratica non è partita, per perfezionarla e poter utilizzare i fondi stessi era necessario un passaggio preventivo. Dunque il Comune ha deliberato di “avviare le procedure di selezione del contraente per l’affidamento dell’appalto dei lavori” e la nomina del Rup.

Il progetto “Città sicura”, deliberato e comunicato dalla commissione comunale sin dal suo primo insediamento, riguarda, nel complesso, “un integrato insieme di interventi finalizzato ad elevare lo standard di sicurezza urbana. Consiste nell’innalzamento dei livelli di sicurezza attraverso gli impianti di illuminazione pubblica, e loro potenziamento, manutenzione straordinaria della videosorveglianza esistente e miglioramento della mobilità pedonale”.

Dopo gli intoppi sul “piano delle priorità” per Quartiere Ferrovia, si presume che i lavori possano procedere spediti, significativamente per una delle zone più problematiche della città e nell’attesa che, per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, gravemente carente in molte zone delll città, ci sia un piano per tutti.

Paola Lucino, 17 febbraio 2023