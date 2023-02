Dolci o legumi? Il segreto della longevità di Antonia di Blasio, arrivata a 100 anni

StatoQuotidiano.it Gargano 17/02/2023.nonostante la sua popolazione sia di soli 4300 abitanti. La sua longevità è stata accompagnata da una vita semplice, tra il lavoro in campagna e la chiesa. Antonia ha perso una delle sue figlie e il marito, ma grazie alla figlia Michelina D’Errico, che si prende cura della sua alimentazione a base di legumi, latte e fette biscottate, Antonia può ancora gustare un po’ di tutto, anche se in passato prediligeva i dolci.Ischitella è una comunità che sembra avere una predisposizione naturale alla longevità, con altre quattro centenarie ancora in vita, anche se due di loro risiedono fuori dal paese. Tuttavia, Antonia sembra essere la più longeva tra le sue sorelle e ha raggiunto l’età di 100 anni. Fino al 2006 Antonia era indipendente e lucidissima, ma ora ha bisogno dell’assistenza della figlia., detenuto da Antonia Colecchia, che ha vissuto più di 106 anni e mezzo. Articolo di Giuseppe Laganella.