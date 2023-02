Fenomeno “Mare Fuori” fra giovani attori e milioni di visualizzazioni

StatoQuotidiano, 17 febbraio 2023. Li abbiamo visto salire sul palco di Sanremo a cantare la sigla di “Mare Fuori” un ritornello che ormai conoscono tutti. Qualche giorno dopo, il 13 febbraio, quando a mezzanotte sono stati pubblicati i 6 episodi che completano la terza stagione, si sono registrate su RaiPlay circa 12 milioni di visualizzazioni per un totale di 5,7 milioni di ore viste. Numeri da record, con una platea che per il 45%, fa sapere la Rai in una nota stampa, è di under 25.

Alcuni attori sono stato ospiti della trasmissione Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” il 15 febbraio. Con Anna Ammirati e Vincenzo Ferrera, c’era anche uno dei più giovani attori della serie, idolo di tante ragazze, Artem Tkachuk, che è Pino nella serie di Rai 2. È nato in Ucraina nel 2000 e vive ad Afragola da anni. Ha parlato di sé, della sua famiglia, della guerra nel suo paese dove ha molti parenti. Della sua privata ha detto: “Fino a qualche anno fa stavo sul marciapiede del mio quartiere, dove può capitare di tutto, come nelle storie che raccontiamo in ‘Mare Fuori’. Il cinema mi ha salvato la vita. A Napoli ci sono migliaia di talenti che sognano di fare i calciatori, di cantare sul palco, di recitare in una serie come la mia, e io sono convinto che uno scugnizzo con la testa sulle spalle può conquistare il mondo”.

Artem Tkachuk stava per lasciare la sua città partendo per Londra, ha detto in trasmissione, poi ha ricevuto quella telefonata che gli ha cambiato la vita: “All’improvviso mi chiamano per dirmi che c’erano gli ultimi casting. Mi presento e il regista mi dice che sono stato preso. La vita è meravigliosa”.