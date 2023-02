Giuseppe Conte: “Il decreto sui crediti fiscali è un colpo letale all’edilizia”

FOGGIA, 17/02/2023 (askanews) – Il decreto sui crediti fiscali varato ieri dal governo è “un colpo letale all’edilizia, si gioca sulla pelle di lavoratori e famiglie e si prendono in giro gli italiani, considerando le promesse elettorali del centrodestra” ma anche “un tradimento a orologeria, confezionato non a caso un minuto dopo le elezioni regionali”. Lo afferma il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in un’intervista a La Stampa.

“Quello che chiamano bubbone è un Pil cresciuto nel 2021 del +6,7% e nel 2022 del +3,9%, numeri che in Italia non si vedevano da 35 anni” prosegue “Su queste performance, secondo autorevoli osservatori, dal Centro studi di Confindustria al Cresme, Superbonus e Pnrr hanno avuto un impatto fondamentale”.

Secondo Conte “siamo di fronte a un’insopportabile ipocrisia delle forze di maggioranza. Tajani non può non sapere che nelle ultime settimane il suo partito, Forza Italia, ha portato avanti una serie di iniziative pro Superbonusea difesa del meccanismo della cessione dei crediti d’imposta”.“Non capisco come facciano ora a restare nel governo – aggiunge – In conferenza stampa la faccia di Tajani trasudava imbarazzo a ogni parola”. askanews.it