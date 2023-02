I costumi di Carnevale per bambini a Manfredonia (dagli inizi del ‘900 agli anni ’50)

I costumi artigianali per i bambini cuciti solitamente dalle mamme per i propri figlioletti, hanno avuto nel ‘900 un fascino particolare. Oltre al tradizionale vestito da “pacchianella”, arricchito con ori (collane con medaglioni, braccialetti, cornetti porta fortuna, orecchini, anelli e spilloni), le genitrici, che erano tra l’altro anche brave sarte, imbastivano e creavano altri bellissimi abiti, per i propri bambini che dovevano indossare a Carnevale.

Tra i costumi tradizionali, cuciti artigianalmente in loco per i bambini, non solo dalle madri ma anche dalle nonne e zie, voglio ricordare quelli da: “Zengarelle” (zingarella), “Pagliaccètte” (pagliaccetto), “Giannezzere”(Giannizzero), “Meletére” (divise militari da bersagliere, carabiniere, esercito e marina), “Pierret e Pierrot”, “Damine del ‘700”, “Prengepesse” (principesse), “Cappuccètto rosse”(cappuccetto rosso), “Pinocchie” (pinocchio). Va evidenziato, che fino agli anni ’50 del secolo scorso, era usanza di alcune mamme che non avevano figlie femmine vestire i maschietti non solo con il costume da pacchianella, ma anche con altri stupendi abiti di carnevale cuciti per bambine.

Dal dopo guerra (’45), la tradizione di cucire splendidi costumi per bambini è continuata con la manifestazione sotto il nome: “Veglioncino dei Bambini”.

Questo concorso per mascherine che vedeva in gara bambini dai (3 ai 10 anni di età), vestiti con sfavillanti costumi, ha avuto luogo nei primi anni ’50, in contemporanea, presso il Teatro “U. Giordano” di Foggia e presso il cine-teatro “Pesante” di Manfredonia.

A tal proposito, da ricordare la nostra indimenticabile Elisabetta Capurso detta “Tinélle” autrice di creazioni carnevalesche mozzafiato, fatti indossare a suoi nipoti partecipanti al “Veglioncino” per mascherine, che la vide più volte vincitrice del Concorso. Esaltante e indimenticabile, fu in quegli anni, la rivalità tra la nostra “Tinélle” geniale costumista e formidabile attrice, e la facoltosa signora di Foggia Antonietta Nobili, orgogliosa e creativa consorte di un noto professionista foggiano (vincitrice anche lei del concorso per mascherine), la quale era solita avvalersi anche dell’opera di un cartapestaio viareggino per la realizzazione delle sue maschere.

Alla kermesse per bambini, allestita dal Comitato Carnevale Dauno, al cine-teatro “Pesante”, hanno partecipato per alcuni anni anche altre famiglie benestanti di Foggia. Il Veglioncino dei Bambini, si è tenuto in seguito, solitamente presso il cine-teatro S.Michele. Un tempo, questa bellissima manifestazione di carnevale per Bambini, rappresentava il fiore all’occhiello del Carnevale Dauno.

La realizzazione dei costumi, raggiunse livelli altissimi e la rivalità tra le sarte e le famiglie dei ragazzi partecipanti, in ogni manifestazione era oggetto anche di accesi litigi, per la designazione e premiazione dell’abito più bello e originale.

**L’articolo, vuole essere un omaggio, in ricordo di tutte mamme, le sarte, le zie e le nonne di Manfredonia, che nel tempo hanno cucito in occasione del carnevale straordinari costumi fatti indossare nel tempo ai propri figli e ai nipoti, dagli inizi del ‘900 fino agli anni ’50.

A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia

