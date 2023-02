Meteo Puglia, confermato il ritorno di pioggia e neve: ecco quando

FOGGIA, 17/02/2023 – (Marco Castelli ilmeteo.it) Tornano pioggia e neve? Dopo un lungo periodo anticiclonico caratterizzato da bel tempo, temperature miti e sostanziale staticità atmosferica, che ci accompagnerà almeno fino al 22/23 Febbraio, una svolta potrebbe verificarsi proprio negli ultimi 5 giorni di Febbraio.

Si tratta di un’ipotesi messa in risalto dagli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo i quali stanno inquadrando una potenziale irruzione polare in avvicinamento verso il bacino del Mediterraneo e dunque anche l’Italia. L’anticiclone delle Azzorre, già a partire dal 20/21 Febbraio, potrebbe iniziare ad emigrare verso le alte latitudini, puntando direttamente verso l’Islanda e creando dunque le condizioni ottimali per l’innesco di una colata di aria fredda di origine polare diretta dalla Scandinavia verso l’Europa centrale ed il Mediterraneo. Previsione meteo 23 Febbraio 2023

Attualmente i modelli appaiono concordi sull’entrata dell’aria fredda attraverso la Porta del Rodano (Francia) e non più dalla Porta della Bora (come era previsto fino a pochi giorni fa), in grado dunque di favorire lo sviluppo di una bassa pressione mediterranea sui bacini marittimi italiani. Lo scontro tra le masse d’aria molto fredde provenienti dal Circolo Polare Artico e le correnti miti presenti sul Mediterraneo e sul nord Africa, potrebbero dunque provocare la formazione di un vero e proprio ciclone con conseguente maltempo, all’insegna di piogge, venti forti, ma anche del ritorno della neve fino a quote collinari: a maggiore rischio saranno le nostre regioni centro-settentrionali.

Si tratterebbe di una vera manna non solo per le Alpi, che potrebbero ricevere abbondanti nevicate, ma in generale per le zone colpite dalla grave siccità degli ultimi mesi. Previsione meteo 26 Febbraio 2023

L’inverno dunque è pronto a tornare e lo farà con buone probabilità proprio nella terza decade del mese. Godiamoci dunque questi giorni di chiaro stampo primaverile, con temperature sopra le medie, perché qualcosa potrebbe improvvisamente cambiare già da metà della prossima settimana. La fase di maltempo potrebbe poi anche persistere per più giorni sull’Italia, compromettendo verosimilmente tutta la parte finale di Febbraio e chissà, magari, anche l’avvio di Marzo. ilmeteo.it