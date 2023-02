PD Manfredonia: “Pecorella è illegittimamente parte dello staff del Sindaco”

MANFREDONIA (FOGGIA), 17/02/2023 – “Un atto illegittimo per cercare di sanare un altro atto illegittimo e dare il ben servito politico a Giandiego Gatta e ciò che resta di Forza Italia in Consiglio comunale.

È la brillante, si fa per dire, strategia che ha partorito l’avviso pubblico per la ricerca di qualcuno disponibile a lavorare gratis – gratis, lo ribadiamo – per l’Amministrazione comunale di Manfredonia. Il qualcuno, per la verità, già c’è: Stefano Pecorella. Il consigliere più ascoltato del sindaco Rotice, che spesso ne fa le veci con gli assessori, i consiglieri, i dirigenti e i dipendenti dell’Ente, che compila, esamina e discute atti/determine/delibere/ordinanze, che è illegittimamente parte dello staff del primo cittadino, che è al centro delle denunce e delle segnalazioni presentate dal PD e dagli altri gruppi di minoranza in Procura e in Prefettura, che l’on. Gatta voleva fuori da Palazzo San Domenico per scongiurare l’aggravarsi della crisi politica dopo la sconfitta alle Provinciali.