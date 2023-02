Prima lo stupro e poi il video in rete: così Alice si è tolta la vita

AGRIGENTO, 17/02/2023 – (open.online) «Nessuno di voi sa e saprà mai con cosa ho dovuto convivere da un periodo a questa parte. Quello che mi è successo non poteva essere detto. Io non potevo. E questo segreto dentro di me mi sta divorando.

Non sono una persona che molla, ma questa volta non posso lottare. Perché non potrò averla vinta mai, come però non posso continuare a vivere così, anzi a fingere così». Sono queste le ultime parole che ha lasciato su Facebook Alice Schembri, allora 17enne, il 18 maggio 2017. Poi si è tolta la vita. Due anni prima, nel 2015, era stata violentata da quattro ragazzi che avevano anche girato un video dello stupro. Ma la denuncia per istigazione al suicidio era stata archiviata nel 2018. Ora la procura di Agrigento ha riaperto il caso. Perché ha trovato il filmato dello stupro. Adesso i quattro responsabili sono indagati. open.online