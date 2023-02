Superenalotto da record, anche Foggia porta a casa oltre 4 milioni

FOGGIA, 17/02/2023 – (corrieredellacalabria.it) SuperEnalotto, centrato il sei da 371 milioni di euro.

È il jackpot più alto al mondo. La combinazione vincente al concorso SuperEnalotto – SuperStar numero 20 di oggi è stata: 1, 38, 47, 52, 56, 66 con Jolly 72 e SuperStar 23. Il sei si è aggiudicato 371.133.424,51 euro, mentre 12 punti ‘5’ si sono aggiudicati una quota unitaria di 25.601,14 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è pari a 54.700.000 euro. Ecco come si sono distribuite le vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane: in Puglia Bari (2 diversi esercizi); Barletta; Foggia nella tabaccheria Impagnatiello di via Crispi ; Fragagnano (Taranto); Taranto. corrieredellacalabria.it