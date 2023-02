Superenalotto, ecco la tabaccheria di Foggia da oltre 4 mln di euro

FOGGIA, 17/02/2023 – È stato centrato il 6 dei record al Superenalotto. Vinti 371 milioni di euro, il jackpot più alto al mondo. Ecco la combinazione vincente: 1,38,47,52,56,66 Numero Jolly: 72 Numero Superstar: 23.

La vincita è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede. Ogni vincitore vince circa 4 milioni di euro. Quella di stasera è la prima vincita del 2023, la più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. Il 6 mancava all’appello dal 22 maggio del 2021 quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, borgo in provincia di Fermo.

Vincitori anche in Puglia

In Puglia, la fortuna ha baciato sette giocatori e si è fermata in particolare a Taranto e provincia, dove sono state vendute tre delle sette quote vincenti. In particolare, la dea bendata è passata dal bar Mediterraneo di via Europa, dalla Dagest sulla Statale 632 di Massafra e dalla ricevitoria Galieri di Fragagnano. Due le quote vincenti a Bari: una alla ricevitoria di via Dante e l’altra alla ricevitoria Micunco di via Brigata Bari; una a Barletta, nel bar tabacchi di via Parrilli e un’altra a Foggia, nella tabaccheria Impagnatiello di via Crispi 26.

La dea bendata ha baciato la tabaccheria Impagnatiello, la più vecchia di Foggia, situata in via Crispi 26. Il proprietario Impagnatiello Leonardo ha festeggiato insieme al figlio Lillo.