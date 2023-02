Vincita milionaria a Foggia, cede il tagliando vincente a chi era in fila dopo di lui

FOGGIA, 17/02/2023 – (di Carlo Testa corrieredelmezzogiorno.corriere.it) Nella giornata del Superenalotto dei record c’è chi la fortuna l’ha solo sfiorata. O, meglio, l’ha vista passare da vicino e l’ha lasciata a chi era dopo di lui un coda.

E’ accaduto in Puglia, nella tabaccheria «Impagnatiello» di Foggia, una delle ricevitorie storiche della città. Dove il giorno dopo la vincita è tempo di festa e tutti si chiedono chi sia il baciato dalla fortuna. Lo stesso titolare ipotizza che possa essere anche uno di passaggio: «Qui vicino c’è la Provincia». Ma c’è spazio anche per il rammarico di chi ha rinunciato al biglietto fortunato.

Come il signore Francesco che ricorda perfettamente la sequenza di numeri (poi risultata vincitrice) riportata sul biglietto propostogli dal tabaccaio e lo ha ceduto a chi gli era vicino. «Avevo già giocato le mie schedine – dice il signor Francesco -, avevo già sprecato 10 euro con le mie. Mi sono detto: “Ora mi devo sprecare 5 euro per questa schedina?”. E non l’ho giocata. Molte volte le ho giocate e non ho vinto. La fortuna molte volte ti passa vicina e non la cogli». corrieredelmezzogiorno.corriere.it